Флористы рассказали о наиболее популярных букетах к 1 Сентября

Собранный флористом бюджетный букет к 1 Сентября в Московском регионе в среднем обойдётся в 1,5–2 тысячи рублей. При этом в тренде яркие каркасные букеты с добавлением каштанов и желудей, популярны также лаконичные букеты из одной розы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Сообщество флористов России.

Цветы и прочие аксессуары подорожали, но специалисты в этом году пытаются удержать низкую цену на букеты в День знаний за счёт использования каркасов из природных материалов, флористики с добавлением листьев, веток дуба, ягод, желудей, коры, яблок и прочего. Из-за этого себестоимость снижается.

В материале отмечается, что в этом году популярны также корейская упаковка и небольшое количество флористики. Пр этом, согласно опросу, в текущем году чаще заказывают букет, средняя стоимость которого составляет 4000–5000 рублей.