Флористы рассказали о наиболее популярных букетах к 1 Сентября
Собранный флористом бюджетный букет к 1 Сентября в Московском регионе в среднем обойдётся в 1,5–2 тысячи рублей. При этом в тренде яркие каркасные букеты с добавлением каштанов и желудей, популярны также лаконичные букеты из одной розы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Сообщество флористов России.
Цветы и прочие аксессуары подорожали, но специалисты в этом году пытаются удержать низкую цену на букеты в День знаний за счёт использования каркасов из природных материалов, флористики с добавлением листьев, веток дуба, ягод, желудей, коры, яблок и прочего. Из-за этого себестоимость снижается.
В материале отмечается, что в этом году популярны также корейская упаковка и небольшое количество флористики. Пр этом, согласно опросу, в текущем году чаще заказывают букет, средняя стоимость которого составляет 4000–5000 рублей.
Ранее аналитики подсчитали, сколько денег придётся потратить на букет к 1 Сентября. Дороже всего цветы в Приморье, а дешевле — в Псковской области. Также в пятёрку самых дорогих регионов для покупки букетов к первому учебному дню вошли Москва, Ханты-Мансийский АО и Красноярский край.
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