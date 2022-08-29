Al Jazeera: Премьер Ирака повысил боеготовность сил безопасности в Багдаде
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился привести силы безопасности, дислоцированные в Багдаде, в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает в понедельник Al Jazeera.
По данным телеканала, командование столичных сил безопасности приказало резервному составу силовых подразделений срочно вернуться в строй, "чтобы противостоять событиям в Багдаде". Также поручено усилить охрану зданий госучреждений и банков города.
Напомним, 27 июля сторонники радикального имама Муктады ас-Садра ворвались в здание парламента в Багдаде. При этом демонстранты пытались нанести как можно больше ущерба. Своим нападением они выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. А 31 июля демонстранты устроили лагерную забастовку в парламенте. Сегодня же, 29 августа сторонники ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде.
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