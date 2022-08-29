Al Jazeera: Премьер Ирака повысил боеготовность сил безопасности в Багдаде

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился привести силы безопасности, дислоцированные в Багдаде, в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает в понедельник Al Jazeera .

По данным телеканала, командование столичных сил безопасности приказало резервному составу силовых подразделений срочно вернуться в строй, "чтобы противостоять событиям в Багдаде". Также поручено усилить охрану зданий госучреждений и банков города.