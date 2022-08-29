Сторонники имама ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде

Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра взяли штурмом Дворец республики в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

"Несколько демонстрантов движения садристов штурмовали Дворец республики в "зелёной зоне" в центре Багдада", — говорится в публикации.

В настоящий момент силы безопасности в Багдаде приведены в состояние максимальной боевой готовности.

Ранее влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр заявил в "Твиттере" об уходе из политики Ирака и закрытии основных учреждений садристов, за исключением мавзолея, мемориала, посвящённого деятельности его семьи. По словам ас-Садра, все лидеры садритов отныне свободны от своих обязанностей.