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29 августа, 13:18

Сторонники имама ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде

Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра взяли штурмом Дворец республики в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

"Несколько демонстрантов движения садристов штурмовали Дворец республики в "зелёной зоне" в центре Багдада", — говорится в публикации.

В настоящий момент силы безопасности в Багдаде приведены в состояние максимальной боевой готовности.

Ранее влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр заявил в "Твиттере" об уходе из политики Ирака и закрытии основных учреждений садристов, за исключением мавзолея, мемориала, посвящённого деятельности его семьи. По словам ас-Садра, все лидеры садритов отныне свободны от своих обязанностей.

Не остановили ни водомёты, ни слезоточивый газ: Протестующие в Багдаде в очередной раз захватили парламент

Не остановили ни водомёты, ни слезоточивый газ: Протестующие в Багдаде в очередной раз захватили парламент

27 июля сторонники радикального имама Муктады ас-Садра ворвались в здание парламента в Багдаде. При этом демонстранты пытались нанести как можно больше ущерба. Своим нападением они выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. А 31 июля демонстранты устроили лагерную забастовку в парламенте.

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Getty Images / Haydar Hadi / Anadolu Agency

Светлана Оперук

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