Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения и Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и выразил уверенность, что отношения двух стран будут крепнуть и развиваться. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Армении.

"Стороны выразили уверенность, что взаимовыгодные отношения между Арменией и Россией будут и впредь эффективно развиваться и укрепляться в разных сферах", — сообщили в пресс-службе, добавив, что собеседники поздравили друг друга с 25-летием подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Также в ходе разговора Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Стороны подчеркнули важность последовательной реализации трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.