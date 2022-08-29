Власти опровергли слухи об украинском "наступлении" на Херсон
Стремоусов назвал слухи о "наступлении" ВСУ на Херсон украинскими фантазиями
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг информацию украинских телеграм-каналов и СМИ о мифическом "наступлении" на Херсон. По его словам, это фейк — город живёт мирной жизнью.
"Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это всё фантазия. Живём спокойно, развиваемся", — приводит слова Стремоусова ТАСС.
Напомним, что тем не менее противник усилил активность в этом направлении. На днях Лайф сообщал, что ВС РФ ликвидировали свыше 130 бойцов ВСУ, пытавшихся форсировать реку под Херсоном. Почти ежедневно сообщается, что ПВО отразила новую атаку в небе над Херсоном, работает и тяжёлая артиллерия. Сегодня Лайф писал о том, что снаряды ВСУ попали в рынок, завод и частную застройку под Херсоном.