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29 августа, 09:07

Снаряды ВСУ попали в рынок, завод и частную застройку под Херсоном

Украинские снаряды попали по гражданским объектам Каховского района Херсонской области

Выпущенные украинскими солдатами снаряды попали по гражданской инфраструктуре в Каховском районе Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Как уточнил собеседник агентства, всего зафиксировано около трёх-четырёх прилётов. Снаряды попали по рынку, по заводу "Сокол", а также по территории частной застройки в рабочем посёлке.

После атаки ВСУ два человека в Энергодаре находятся в реанимации

После атаки ВСУ два человека в Энергодаре находятся в реанимации

Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк и Макеевку. Удары зафиксированы с 6:30 до 6:50 утра, о пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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