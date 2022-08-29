Снаряды ВСУ попали в рынок, завод и частную застройку под Херсоном

Выпущенные украинскими солдатами снаряды попали по гражданской инфраструктуре в Каховском районе Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Как уточнил собеседник агентства, всего зафиксировано около трёх-четырёх прилётов. Снаряды попали по рынку, по заводу "Сокол", а также по территории частной застройки в рабочем посёлке.