Снаряды ВСУ попали в рынок, завод и частную застройку под Херсоном
Украинские снаряды попали по гражданским объектам Каховского района Херсонской области
Выпущенные украинскими солдатами снаряды попали по гражданской инфраструктуре в Каховском районе Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
Как уточнил собеседник агентства, всего зафиксировано около трёх-четырёх прилётов. Снаряды попали по рынку, по заводу "Сокол", а также по территории частной застройки в рабочем посёлке.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк и Макеевку. Удары зафиксированы с 6:30 до 6:50 утра, о пострадавших не сообщалось.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine