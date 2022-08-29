СДЭК подтвердил факт утечки базы данных клиентов

Сервис экспресс-доставки СДЭК подтвердил появившуюся в соцсетях информацию об утечке базы данных клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет". Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы. Представители компании заявили, что в данный момент работают над недопущением распространения данных.

"Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов. Мы делаем всё, чтобы предотвратить распространение утечки", — сказано в сообщении.