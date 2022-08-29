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29 августа, 09:05

СДЭК подтвердил факт утечки базы данных клиентов

Сервис экспресс-доставки СДЭК подтвердил появившуюся в соцсетях информацию об утечке базы данных клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет". Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы. Представители компании заявили, что в данный момент работают над недопущением распространения данных.

"Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов. Мы делаем всё, чтобы предотвратить распространение утечки", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в России может появиться фонд для выплаты материальных компенсаций гражданам, пострадавшим от утечки их персональных данных из компаний. Наполнять его будут штрафами, наложенными на виновных в таком распространении информации.

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ТАСС / Михаил Метцель

Марина Калегина
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