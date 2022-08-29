Губерниев нашёл интересную работу для Бузовой и Волочковой
Губерниев предложил Бузовой и Волочковой войти в совет директоров "Спартака"
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил певице Ольге Бузовой и балерине Анастасии Волочковой попробовать себя в качестве членов совета директоров московского "Спартака". Сообщение он оставил в своём телеграм-канале.
"Прекрасно, Вяльбе и Салихова! "Спартак" просто молодцы, нельзя останавливаться! Нужен триумвират прекрасных женщин в совете директоров клуба! Волочкова? Но это только на худой конец! А вот Бузова…Ммммм", — написал Губерниев.
Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. По данным СМИ, одним из членов нового совета директоров красно-белых может стать нынешняя глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
ТАСС / Шарифулин Валерий / Джапаридзе Михаил