Губерниев нашёл интересную работу для Бузовой и Волочковой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил певице Ольге Бузовой и балерине Анастасии Волочковой попробовать себя в качестве членов совета директоров московского "Спартака". Сообщение он оставил в своём телеграм-канале.

"Прекрасно, Вяльбе и Салихова! "Спартак" просто молодцы, нельзя останавливаться! Нужен триумвират прекрасных женщин в совете директоров клуба! Волочкова? Но это только на худой конец! А вот Бузова…Ммммм", — написал Губерниев.