Бразильский футболист Виллиан Роша прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Защитник португальского клуба "Портимоненсе" Виллиан Роша в ближайшее время подпишет контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на представителя 27-летнего бразильца Леонардо Сауэя.

"Завтра днём Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА", — сказал агент.

Ожидается, что контракт рослого центрального защитника с армейцами будет рассчитан на три года. Сумма сделки составит от 2 до 2,5 миллиона евро.