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29 августа, 09:01

Бразильский футболист Виллиан Роша прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Защитник португальского клуба "Портимоненсе" Виллиан Роша в ближайшее время подпишет контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на представителя 27-летнего бразильца Леонардо Сауэя.

"Завтра днём Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА", — сказал агент.

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Ожидается, что контракт рослого центрального защитника с армейцами будет рассчитан на три года. Сумма сделки составит от 2 до 2,5 миллиона евро.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, набрав в семи матчах 14 очков. Команду Владимира Федотова опережают только петербургский "Зенит" (17 баллов) и столичный "Спартак" (16).

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ФК "Портимоненсе"

Роман Фейгин

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