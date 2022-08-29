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29 августа, 08:59

Путин: Страны исламского мира являются традиционными партнёрами России

Страны исламского мира являются традиционными партнёрами России в решении текущих вопросов региональной и глобальной повестки. Об этом в приветствии к участникам Казанского глобального молодёжного саммита заявил президент РФ Владимир Путин. Телеграмма была также опубликована на сайте Кремля.

"Государства исламского мира являются нашими традиционными партнёрами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка. Важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию всё более активно привлекается молодёжь", — говорится в приветствии.

Путин также отметил, что избрание Казани молодёжной столицей Организации исламского сотрудничества подтверждает высокий уровень отношений РФ с данной авторитетной международной структурой.

По словам президента России, встреча молодёжи в столице Татарстана, на которую прибыли сотни делегатов из десятков стран, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами стран.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Григорий Воронцов

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