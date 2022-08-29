В Роспотребнадзоре объяснили, какие требования по ковиду сохраняются в школах

В российских школах сохраняется требование по проведению термометрии, а также об обязательном ношении масок обслуживающим персоналом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. При этом возобновлять ограничительные ковидные меры к предстоящему эпидемиологическому сезону в образовательных учреждениях сейчас не требуется, добавили в ведомстве.

"Сохраняются требования, <…> основным из которых является проведение утренних фильтров с обязательной термометрией, что позволяет своевременно выявить случаи CoViD-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала в образовательных организациях", — заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, обязательным остаётся использование масок и перчаток сотрудниками, участвующими в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающего персонала. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях.