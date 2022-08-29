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29 августа, 08:43

В Москве за сутки выявили 5157 случаев заражения ковидом

В Москве выявили 5157 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом информирует в понедельник оперштаб. Также в столице вывили 34 летальных исхода среди пациентов с ковидом. Ряды выздоровевших за последние 24 часа пополнило 5073 человека.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 016 182 случая инфицирования.

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Ранее Лайф писал, что российские работодатели стали чаще переводить сотрудников на удалёнку из-за ковида. Количество российских компаний, где больше работников стало трудиться дистанционно, выросло на 3% по сравнению с июнем.

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Unsplash / Maskmedicare Shop

Марина Калегина
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