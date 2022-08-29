В Москве за сутки выявили 5157 случаев заражения ковидом

В Москве выявили 5157 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом информирует в понедельник оперштаб. Также в столице вывили 34 летальных исхода среди пациентов с ковидом. Ряды выздоровевших за последние 24 часа пополнило 5073 человека.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 016 182 случая инфицирования.