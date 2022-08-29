Футболиста "Барселоны" Обамеянга избили при ограблении его дома

Дом нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга, расположенный в двадцати километрах от столицы Каталонии, ограбили в ночь на понедельник. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что в жилище 33-летнего габонского футболиста проникли четверо неизвестных. Игрока избили, ему и жене угрожали огнестрельным оружием.

Преступникам удалось открыть сейф в доме Обамеянга и похитить драгоценности. Скрывшихся на автомобиле злоумышленников разыскивает полиция.