НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 08:38

Байден открыл рот от шока после предложения активистки стерилизовать всех мужчин в США

Активистка сильно удивила Байдена, предложив стерилизовать всех мужчин в США

Президент США Джо Байден эмоционально отреагировал на предложение американской активистки движения за аборты стерилизовать всех мужчин для решения проблемы нежелательных беременностей в стране. Текст разговора приводится на сайте Белого дома.

Реакция Байдена на предложение о стерилизации всех мужчин в США. Видео © Twitter / Rowan Van Dijk

После того как женщина озвучила предложение, Байден не проронил ни слова, однако на его лице появилось нескрываемое удивление. К концу опубликованного в соцсетях видео американский лидер приоткрыл рот и даже немного взгрустнул.

В Конгрессе США произошла перепалка из-за абортов для беременных мужчин

В Конгрессе США произошла перепалка из-за абортов для беременных мужчин

Ранее Лайф писал, что Белый дом осудил власти Индианы за первый в США закон о запрете абортов. Как заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, это очередной радикальный шаг законодателей-республиканцев в направлении того, чтобы лишить женщин репродуктивных прав и свобод.

Обложка ©

Кадр из видео Twitter / Rowan Van Dijk

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров