Байден открыл рот от шока после предложения активистки стерилизовать всех мужчин в США
Активистка сильно удивила Байдена, предложив стерилизовать всех мужчин в США
Президент США Джо Байден эмоционально отреагировал на предложение американской активистки движения за аборты стерилизовать всех мужчин для решения проблемы нежелательных беременностей в стране. Текст разговора приводится на сайте Белого дома.
Реакция Байдена на предложение о стерилизации всех мужчин в США. Видео © Twitter / Rowan Van Dijk
После того как женщина озвучила предложение, Байден не проронил ни слова, однако на его лице появилось нескрываемое удивление. К концу опубликованного в соцсетях видео американский лидер приоткрыл рот и даже немного взгрустнул.
Ранее Лайф писал, что Белый дом осудил власти Индианы за первый в США закон о запрете абортов. Как заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, это очередной радикальный шаг законодателей-республиканцев в направлении того, чтобы лишить женщин репродуктивных прав и свобод.
Кадр из видео Twitter / Rowan Van Dijk