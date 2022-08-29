Байден открыл рот от шока после предложения активистки стерилизовать всех мужчин в США

Президент США Джо Байден эмоционально отреагировал на предложение американской активистки движения за аборты стерилизовать всех мужчин для решения проблемы нежелательных беременностей в стране. Текст разговора приводится на сайте Белого дома.

Реакция Байдена на предложение о стерилизации всех мужчин в США. Видео © Twitter / Rowan Van Dijk

После того как женщина озвучила предложение, Байден не проронил ни слова, однако на его лице появилось нескрываемое удивление. К концу опубликованного в соцсетях видео американский лидер приоткрыл рот и даже немного взгрустнул.