В России выявили 39 658 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом за сутки. Такие цифры обнародовал в понедельник федеральный оперштаб. 77 человек за последние 24 часа скончались, а 24 890 пациентов полностью выздоровели после перенесённой инфекции.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 46 857 случаев заражения коронавирусом и 83 смерти, всего с начала пандемии — 19 445 581 случай заражения и 384 160 летальных исходов соответственно.