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29 августа, 08:38

В России выявили 39 658 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом за сутки. Такие цифры обнародовал в понедельник федеральный оперштаб. 77 человек за последние 24 часа скончались, а 24 890 пациентов полностью выздоровели после перенесённой инфекции.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 46 857 случаев заражения коронавирусом и 83 смерти, всего с начала пандемии — 19 445 581 случай заражения и 384 160 летальных исходов соответственно.

Желающих вакцинироваться от ковида предостерегли от употребления алкоголя

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Ранее Лайф писал, что российские работодатели стали чаще переводить сотрудников на удалёнку из-за ковида. Количество российских компаний, где больше работников стало трудиться дистанционно, выросло на 3% по сравнению с июнем.

Обложка ©

unsplash.com/ Önder Örtel

Марина Калегина
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