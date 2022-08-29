Один человек погиб и трое пострадали в степном пожаре под Волгоградом

В результате степного пожара в Иловлинском районе Волгоградской области, который начался накануне, погиб начальник отдела ГО и ЧС местной администрации. Ещё три сотрудника ведомства получили ожоги. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

"При тушении возгорания травы на окраине хутора Стародонского Иловлинского района Волгоградской области с целью исключения возгорания близлежащей лесопосадки, за которым на расстоянии около 15 километров расположен детский лагерь "Лазурный", погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшие мужчины госпитализированы с ожогами лица, шеи и конечностей.