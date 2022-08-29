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29 августа, 08:48

Один человек погиб и трое пострадали в степном пожаре под Волгоградом

В результате степного пожара в Иловлинском районе Волгоградской области, который начался накануне, погиб начальник отдела ГО и ЧС местной администрации. Ещё три сотрудника ведомства получили ожоги. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

"При тушении возгорания травы на окраине хутора Стародонского Иловлинского района Волгоградской области с целью исключения возгорания близлежащей лесопосадки, за которым на расстоянии около 15 километров расположен детский лагерь "Лазурный", погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшие мужчины госпитализированы с ожогами лица, шеи и конечностей.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров. Губернатор региона заявил о необходимости бросить все силы и средства на тушение возгораний, которые могут возникнуть из-за сложной обстановки.

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ТАСС / Александр Колбасов

Варвара Романова

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