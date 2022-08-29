"Жил во благо себя": Александр Емельяненко рассказал о взаимоотношениях с братом Фёдором
Александр Емельяненко рассказал, что брат Фёдор никогда не помогал ему
Российский боец Александр Емельяненко рассказал о своих взаимоотношениях со старшим братом Фёдором, отметив, что он никогда не помогал ему. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Ничего он мне не дарил. У меня всегда существовал культ старшего брата, и я всегда всё делал для него. Не знаю, ничего он мне не дарил, никогда не помогал и ничего не делал. Жил он только во благо себя", — заявил Емельяненко-младший.
По словам Александра, иногда Фёдор мог взять его джинсы, чтобы отправиться на свидание, а вот младшему брату приходилось выходить на улицу "в чём попало".
ТАСС / Валерий Шарифулин