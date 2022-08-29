"Детство прошло": Александр Емельяненко рассказал, что бросил пить и перестал хулиганить
Александр Емельяненко рассказал, что избавился от вредных привычек
Российский боец Александр Емельяненко рассказал о последних изменениях в своей жизни, которые коснулись его пристрастия к алкоголю. Слова спортсмена приводит Sport24.
"Просто перестал хулиганить. Жена запретила. Говорит, нельзя, всё. Детство прошло. У нас же как, жизнь делится на детство, юность и отрочество. Детство закончилось, сейчас у меня началась юность. Надо работать, трудиться. Я бросил хулиганить. Бросил пить", — заявил Емельяненко-младший.
Спортсмен заметил, что сейчас ему "всё это надоело" и самое главное — это принять и осознать предыдущие ошибки, а впоследствии исправить их.
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Напомним, сейчас Емельяненко ведёт подготовку к бою с Вячеславом Дациком, который состоится в Москве 24 сентября.
ТАСС / Шарифулин Валерий