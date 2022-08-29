"Детство прошло": Александр Емельяненко рассказал, что бросил пить и перестал хулиганить

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о последних изменениях в своей жизни, которые коснулись его пристрастия к алкоголю. Слова спортсмена приводит Sport24.

"Просто перестал хулиганить. Жена запретила. Говорит, нельзя, всё. Детство прошло. У нас же как, жизнь делится на детство, юность и отрочество. Детство закончилось, сейчас у меня началась юность. Надо работать, трудиться. Я бросил хулиганить. Бросил пить", — заявил Емельяненко-младший.

Спортсмен заметил, что сейчас ему "всё это надоело" и самое главное — это принять и осознать предыдущие ошибки, а впоследствии исправить их.