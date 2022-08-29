Слуцкий рассказал, что в начале тренерской карьеры вписывал "мёртвые души"
Тренер "Рубина" Слуцкий рассказал, что в начале карьеры вписывал "мёртвые души"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в ходе заседания по делу бывшего генерального директора "Чертаново" Николая Ларина заявил, что в начале тренерской карьеры сам вёл "левые" журналы футболистов и вписывал в них "мёртвые души".
Заседание состоялось в Замоскворецком суде Москвы. Ларина обвиняют в мошенничестве. Следствие считает, что для получения дополнительного финансирования он умышленно завышал численность клубной футбольной академии.
"Сам был детским тренером, писал левые журналы, вписывал, как и все, "мёртвые души". <...> Например, три года назад, чтобы тренер получал зарплату 40 тысяч рублей в регионе, тренируя 12-летних футболистов, у него должно было быть 200 футболистов. Что просто невозможно! Естественно, ты тренируешь 20, но за счёт тех, которых не существует. По существу, это был единственный способ", — сказал Слуцкий.
На данный момент в РПЛ выступают 20 воспитанников академии "Чертаново". 12 из них, в том числе Иван Ломаев, Максим Глушенков, Роман Ежов и Сергей Пиняев, играют в самарских "Крыльях Советов". Трое воспитанников московского клуба — Наиль Умяров, Данил Пруцев и Антон Зиньковский — защищают цвета столичного "Спартака".
ФК "Рубин"