"Сам был детским тренером, писал левые журналы, вписывал, как и все, "мёртвые души". <...> Например, три года назад, чтобы тренер получал зарплату 40 тысяч рублей в регионе, тренируя 12-летних футболистов, у него должно было быть 200 футболистов. Что просто невозможно! Естественно, ты тренируешь 20, но за счёт тех, которых не существует. По существу, это был единственный способ", — сказал Слуцкий.