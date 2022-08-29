Россиян призвали не доверять заявлениям британских СМИ о прекращении военной помощи Киеву

СМИ Великобритании делают взаимоисключающие заявления относительно военной помощи Украине, и доверять информации о её сокращении к концу 2022 года не стоит. Об этом заявил политик, писатель, общественный деятель Николай Стариков в интервью телеканалу "360".

По его словам, британская пресса существует для отправки в международное сообщество часто разных сигналов. Так, одни газеты сообщили о наращивании военной помощи, а другие — о её сокращении, утверждает политик.

"Смысл подобной деятельности со стороны англичан очень прост — они создают туман войны. Может быть, так, а может быть, вот так. Это даёт им, во-первых, свободу рук. Во-вторых, возможность торга со всеми участниками процесса, начиная от Киева, заканчивая Вашингтоном. Это создаёт атмосферу непонятности для противников Великобритании. В данном случае они хотят поставить в неудобное положение нас, Россию", — подчеркнул Стариков.

В заключение эксперт назвал Великобританию самым политически лукавым государством после Карфагена и напомнил, что даже он был разрушен.