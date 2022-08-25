Доплаты и выходные: Какие меры поддержки работники могут получить к 1 сентября С 1 сентября педагоги начнут получать стимулирующие выплаты. Родители детей-школьников могут получить выходной и материальную поддержку. Кому она положена и каким может быть её размер? 24 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

Многие работники имеют право на дополнительный выходной и даже на определённые выплаты к 1 сентября. Перечень таких льгот определяется локальными нормативными актами. В этих документах работодатель может установить различные меры социальной поддержки своих сотрудников.

— Например, выделять материальную помощь работникам, имеющим детей-школьников, к 1 сентября либо предоставлять материальную помощь работникам, дети которых идут в первый класс, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Если работнику нужен выходной к 1 сентября, то можно сослаться и на Трудовой кодекс, в частности на 128-ю статью. Она позволяет сотруднику взять выходной день без оплаты по семейным обстоятельствам.

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Оксана Красовская уточнила, что опять же этот день он должен согласовать с работодателем. Обязанности предоставлять такой выходной у работодателя нет, это его право. Впрочем, есть категории работников, которым отказать в выходном за свой счёт нельзя. К ним относятся, например, участники ВОВ. Они имеют право брать в счёт неоплачиваемого отпуска до 35 календарных дней в году. Работающие пенсионеры по возрасту могут претендовать на 14 календарных дней в году. Столько же имеют право взять родители и жёны (мужья) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей службы либо вследствие заболевания, связанного с прохождением службы.

Работающим инвалидам положено до 60 календарных дней в году за свой счёт, работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до пяти календарных дней.

— Если к работодателю обращается с письменным заявлением о предоставлении дня без сохранения заработной платы на 1 сентября работник-инвалид, пенсионер и кто-либо другой из вышеуказанной категории, то он обязан этот день предоставить. Также возможно оформление выходного в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска. В статье 125 ТК РФ говорится, что отпуск может быть любой продолжительности, в том числе и в один день. Главное, чтобы одна из его частей была не меньше 14 календарных дней, — пояснила Оксана Красовская.

Но стоит обратить внимание, что отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков. Соответственно, о своём намерении отдохнуть 1 сентября нужно сообщить работодателю заранее.

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Также работодатель может предусмотреть в коллективном договоре дополнительный день отдыха именно на 1 сентября для работников с детьми. Но это опять же его право, а не обязанность.

— На региональных уровнях могут быть предусмотрены меры социальной поддержки работников к 1 сентября. Так, к примеру, в Самарской области работодатели и профсоюзы включают в коллективные договоры различные меры, в том числе к 1 сентября. Среди них, например, доплаты многодетным и малоимущим семьям, а также матерям-одиночкам. Есть и ежегодная материальная помощь для подготовки детей к школе, — отметила Оксана Красовская.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников обратил внимание, что, согласно ст. 153 ТК РФ, сотруднику, который был привлечён к работе в выходной или праздничный день положена компенсация в виде двойной оплаты фактически отработанного в этот день времени. При этом по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. Тогда работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Таким образом, если у сотрудника была переработка в прошлом, то он может попросить дополнительный выходной к 1 сентября.

— Важно помнить: чтобы рассчитывать на дополнительный выходной за работу в неурочное время, ваш выход на службу должен быть оформлен официально. Не стоит делать этого на основании устной договорённости с руководством. На такой случай должен существовать приказ руководителя компании, в котором должна стоять подпись сотрудника, подтверждающая, что он ознакомлен с условиями и согласен работать в праздничный или выходной день, — уточнил Пётр Гусятников.

Если же сотрудник, подписавший такой приказ, без уважительной причины не выйдет на работу в оговорённые дни, то работодатель имеет право применить к нему дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения за прогул.

— На дополнительные выходные имеют право и доноры крови. Согласно ст. 186 ТК РФ, в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра сотрудник освобождается от работы. Если его трудовая деятельность не связана с работой на вредных или опасных производствах, он может договориться с работодателем и выйти в этот день на работу, но взамен начальник должен предоставить ему другой день отдыха в ту дату, которая удобна сотруднику, — рассказал ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр Парфенон" Павел Уткин.

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Он пояснил, что если речь идёт о сдаче крови и её компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, то работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

— Ещё один способ получить выходной — пройти диспансеризацию. Ст. 185.1 ТК РФ говорит о том, что работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления. При этом день освобождения от работы согласовывается с работодателем. Сотрудники до 40 лет имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года. Те, кто старше 40 лет, — на один рабочий день один раз в год. Полноценным выходным это назвать нельзя, но в этот день можно совместить диспансеризацию и какие-то свои дела, — добавил Петр Гусятников.

На региональном уровне будут сделаны и стимулирующие выплаты педагогам. Они различаются. Например, в Краснодарском крае выплаты учителям составят 5000 рублей. В Новгородской области с 1 сентября будут платить по 10 000 рублей молодым педагогам, которые начинают работать в школе. Такую сумму им выплачивают в течение трёх лет.

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов Ожидаете ли вы материальную поддержку к 1 сентября? 0 Нет, я не льготник. Нет, так как не имею детей. Да, мне положены выплаты. Да, но ещё не получил.

Авторы Нина Важдаева