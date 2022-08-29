IKEA начала массовые увольнения и раздала сотрудникам в РФ "золотые парашюты"

Шведский производитель мебели IKEA уволит к 1 сентября 15 тысяч российских сотрудников. По данным портала Super.ru, работникам уже выплатили денежные пособия и раздали в качестве прощальных подарков фирменную продукцию со скидкой.

Кроме того, сотрудникам выдали на руки "золотые парашюты": денежную компенсацию в виде зарплаты за полгода вперёд — с учётом занимаемой должности. Так, 31 августа станет последним днём работы сотрудников ИКЕА в России, после этого в магазинах останутся только дежурные бригады. Им нужно будет завершить незаконченную работу — доставить ранее заказанные грузы и принять товары с браком.

После этого все склады планируется заморозить, однако некоторые сотрудники останутся там дежурить. При этом ранее в IKEA уточнили, что в течение двух лет компания может возобновить работу.