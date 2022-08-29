Журналист Гаспарян: Мэр Одессы после призыва к диалогу с РФ может получить "пидозру"
Журналист, радиоведущий и общественный деятель Армен Гаспарян считает, что мэр Одессы Геннадий Труханов должен иметь веские основания, чтобы предлагать Киеву вести с Москвой переговоры и искать компромиссы. Об этом он рассказал в разговоре с Лайфом.
"Я не думаю, что он вдруг проснулся в плохом настроении и решил: а дайте я позволю СБУ возбудить на себя уголовное дело. Наверное, он знает что-то такое, чего не знают многие украинцы. Потому что, если вы сегодня посмотрите, у них великое контрнаступление в "Телеграме". Они, правда, тут же удаляют посты, но тем не менее оно происходит", — заметил Гаспарян.
По словам журналиста, Труханов таким образом может подавать некий сигнал, к тому же мэр уже наверняка ознакомился с американскими новостными сюжетами, где США "недвусмысленно объясняют, что шансов победить у Украины нет никаких". При этом "умертвить как можно большее число украинцев" Вашингтон видит как единственный исход, и глава Одессы мог "принять это к сведению".
"Мне бы не хотелось, чтобы он стал следующим человеком, на которого СБУ возбудит дело по множеству статей, и чтобы он присоединился к нашему клубу. Судя по ненависти, которой полыхает украинский медиасегмент, я боюсь, что сейчас он получит пидозру (подозрение на совершение уголовного преступления (укр.). — Прим. Лайфа). Может быть, не сегодня, но завтра", — заметил радиоведущий.
Для полноты картины: призывы к диалогу с РФ нужно услышать от вице-премьера Украины Александра Вилкула, который, по словам Гаспаряна, "совершенно отпетая мразота, и если ещё и он такое скажет, то это будет рекорд по троекратному переобуванию в воздухе в прыжке".
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