Reuters: Nokia окончательно покинет Россию к концу 2022 года

Финская компания Nokia полностью покинет РФ и прекратит деятельность на территории страны к концу 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя организации.

"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, мы освободим все наши офисы", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, официальное присутствие в России продлится до тех пор, пока не будет полностью осуществлено юридическое закрытие. Кроме того, известно, что шведская компания Ericsson также планирует прекратить деятельность на территории России. По данным агентства, в российском представительстве организации работает около 400 сотрудников, им будет оказана финансовая помощь.