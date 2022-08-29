НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 16:00

Минобороны назвало учения "Восток-2022" сугубо оборонительными

Российские стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Он отметил, что при разработке замысла учений приоритетной стала поэтапная проработка вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности РФ и союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.

"Учения не направлены против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носят сугубо оборонительный характер", — сказал генерал-полковник в рамках брифинга для иностранных военных атташе.

Путин: Минобороны РФ и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Путин: Минобороны РФ и Казахстана готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Напомним, что о предстоящих военных учениях, которые пройдут с 1 по 7 сентября, ранее сообщило Минобороны России. Их проведут на полигонах Восточного военного округа "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Участие в них примет более 50 тысяч человек.

Япония же заявила об обеспокоенности в связи с российскими учениями "Восток-2022" и по дипломатическим каналам уже выразила российской стороне протест. По словам генсека японского кабмина, это "не соответствует позиции Токио по данным островам".

Обложка ©

Минобороны / Учения "Восток-2018"

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров