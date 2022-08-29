Минобороны назвало учения "Восток-2022" сугубо оборонительными

Российские стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Он отметил, что при разработке замысла учений приоритетной стала поэтапная проработка вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности РФ и союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.

"Учения не направлены против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носят сугубо оборонительный характер", — сказал генерал-полковник в рамках брифинга для иностранных военных атташе.

Напомним, что о предстоящих военных учениях, которые пройдут с 1 по 7 сентября, ранее сообщило Минобороны России. Их проведут на полигонах Восточного военного округа "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Участие в них примет более 50 тысяч человек.