NASA отменило запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1" за 40 минут до старта

NASA в последний момент отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая должна вывести новейший космический корабль Orion в беспилотный рейс на орбиту Луны. Об этом в понедельник сообщило космическое ведомство США.

Причиной стали технические проблемы: при заправке SLS была обнаружена утечка жидкого водорода. Дата новой попытки запуска в рамках лунной миссии "Артемида-1" будет определена позднее, но, согласно предварительному графику пусков, это может произойти уже 2 сентября.