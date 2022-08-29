NASA отменило запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1" за 40 минут до старта
NASA в последний момент отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая должна вывести новейший космический корабль Orion в беспилотный рейс на орбиту Луны. Об этом в понедельник сообщило космическое ведомство США.
Причиной стали технические проблемы: при заправке SLS была обнаружена утечка жидкого водорода. Дата новой попытки запуска в рамках лунной миссии "Артемида-1" будет определена позднее, но, согласно предварительному графику пусков, это может произойти уже 2 сентября.
Ранее глава NASA Билл Нельсон поделился мечтами о будущем, когда люди будут жить и учиться на Луне. Он убеждён, что человечество в будущем не станет заселять естественный спутник Земли, а скорее будет использовать это пространство для наработки опыта выживания в космосе.