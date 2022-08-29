На полках петербургских магазинов обнаружили поддельный сыр под известными марками

"Общественный контроль" проверил сыры, выставленные на полках в петербургских магазинах, среди них были найдены подделки. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Эксперты приобрели десять образцов полутвёрдых сыров различных торговых марок в ценовом диапазоне от 450 до 800 рублей за один килограмм. Каждый экземпляр был проверен в лаборатории Росстандарта. Выяснилось, что семь из десяти сыров не соответствуют требованиям к маркировке и информации по пищевой ценности, указанной на этикетке.

"Причём в сырах трёх изготовителей молочный жир был почти полностью замещён растительным, что говорит об их грубой фальсификации. Также на упаковках двух образцов сыра отсутствовала дата изготовления и достоверная информация об изготовителе", — говорится в материале "Общественного контроля".

Роспотребнадзор объявил нарушителям предостережения. Причём как представителям торговых сетей, так и самим производителям.