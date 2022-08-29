Продюсер сериала "Чикатило" Большаков получил 5,5 года колонии за подкуп полицейских
Продюсер сериала "Чикатило" Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии за подкуп полицейских. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина дал правоохранителям 400 тысяч рублей, чтобы те перекрыли улицу в центре Москвы, на которой планировались съёмки.
Причём данная территория находится под контролем Федеральной службы охраны (ФСО). О махинациях стало известно, когда сотрудники ведомства заметили там незваных гостей и решили выяснить, есть ли разрешение на съёмки.
После проверки Большакова и правоохранителей арестовали. Причём последних приговорили к 7,5 и 8,5 года колонии. Сейчас киносообщество Москвы собирает деньги на адвоката для продюсера, а в это время зрители сериала "Чикатило" активно ставят дизлайки картине на медиаплатформах.
Ранее Лайф сообщал, что аферист под видом звезды турецких сериалов развёл библиотекаря из Москвы на два миллиона рублей. По данным издания, женщина была ярой фанаткой звезды нашумевшего турецкого сериала "Постучись в мою дверь" и следила за идолом в соцсетях. Когда мошенник отправил ей сообщение с другого аккаунта, якобы принадлежащего Бюрсину, россиянка поверила, что общается с реальным актёром.
Кадр © "Чикатило". Режиссёр Capик Aндpeacян, сценарист
Алексей Гравицкий, Сергей Волков / kino-teatr.ru