Продюсер сериала "Чикатило" Большаков получил 5,5 года колонии за подкуп полицейских

Продюсер сериала "Чикатило" Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии за подкуп полицейских. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина дал правоохранителям 400 тысяч рублей, чтобы те перекрыли улицу в центре Москвы, на которой планировались съёмки.

Причём данная территория находится под контролем Федеральной службы охраны (ФСО). О махинациях стало известно, когда сотрудники ведомства заметили там незваных гостей и решили выяснить, есть ли разрешение на съёмки.

После проверки Большакова и правоохранителей арестовали. Причём последних приговорили к 7,5 и 8,5 года колонии. Сейчас киносообщество Москвы собирает деньги на адвоката для продюсера, а в это время зрители сериала "Чикатило" активно ставят дизлайки картине на медиаплатформах.