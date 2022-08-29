Совбез РФ: Украинские спецслужбы распространяли наркотики на территории России

Представители украинских спецслужб нанимали наркоторговцев и всячески способствовали их работе по распространению веществ на территории России. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России", — уточнил он.

Как утверждает Гребенкин, основной упор был сделан на работу с молодёжью. Поэтому наркоторговцы распространяли не опиаты, а "модную среди подростков синтетику" — соли и спиды, отметил замсекретаря Совбеза РФ.

"Достоверно известно, что Служба безопасности Украины "крышевала" сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье", — подчеркнул Гребенкин.

В настоящий момент после начала СВО наблюдается сокращение или вовсе остановка потока украинских наркотиков в Россию, а также компонентов для их производства, добавил замсекретаря Совбеза РФ. Работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, которые управлялись с территории Незалежной.