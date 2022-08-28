Киевский Эскобар: кто обеспечивает элитными наркотиками украинских депутатов и чиновников В столице Украины задержан поставщик кокаина для местной элиты. Ему грозит до 10 лет с конфискацией имущества. Кто он? 27 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / opg_svyatie

В руках киевской полиции оказался 48-летнего бизнесмен Юрий Чернецкий. По оперативным данным, его клиентами были украинские чиновники высокого ранга, а также депутаты Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

Перед операцией силовики сделали несколько контрольных закупок, во время которых задокументировали факты продажи кокаина. В момент задержания при Чернецком оказалось 23 свёртка с кокаином, $5 тыс. наличными, а в его квартире обнаружили патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.

Бизнесмену уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 4 млн гривен (около 6,5 млн рублей). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.















За Чернецким следили уже давно. Ещё осенью 2020 года киевская прокуратура сообщала о задержании Чернецкого и двух его сообщников по подозрению в организации наркобизнеса. Их подозревали в сбыте кокаина в элитных ночных заведениях столицы и на закрытых вечеринках. Преступники продавали отраву исключительно за наличные и постоянным клиентам. По приблизительным оценкам прокуратуры, доходы достигали $50 тыс. в месяц. Учитывая уровень клиентов, эта цифра выглядит заниженной.

Два года назад сразу после задержания Печерский райсуд Киева отказался заключать Юрия Чернецкого под стражу, сначала отпустив под ночной домашний арест, а позже, по слухам, кто-то внёс за наркоторговца залог в размере 2 млн гривен (примерно 5,2 млн рублей по тогдашнему курсу), и его выпустили на свободу. Интересная деталь: буквально спустя пару месяцев после этого — в декабре 2020 года — Верховная Рада отменила возможность отпускать наркоторговцев под залог.

С этого момента дело против Чернецкого стало разваливаться. В начале 2021 года обвинительный акт в отношении "наркодилера киевского бомонда" был направлен в Бориспольский районный суд Киевской области, где и был благополучно похоронен.

Сюжет, подготовленный украинским МВД о задержании Юрия Чернецкого

В судах как в шелках

Юрий Чернецкий родился 19 декабря 1973 года в Киеве. Имеет высшее образование. Судя по обилию ярких фотографий, он вёл обеспеченную жизнь и мало в чём себе отказывал. Местные журналисты представляют его как бизнесмена, долларового миллионера, владельца сети барбершопов, отца пятерых детей, а также бывшего мужа известной украинской фэшн-блогерши и телеведущей Полины Нени.

Несколько лет украинские СМИ гадали, чем же всё-таки занимается Чернецкий. Считается, что ему принадлежит сеть барбершопов FIRM, расположенных в шести городах Украины, однако в украинских базах учёта юридических лиц информации об участии задержанного в чём-то подобном нет. Возможно, бизнес записан на подставное лицо.

Лайф выяснил, что до осени 2020 года, когда Чернецкого впервые поймали с наркотиками, у него было большое количество долгов и бесконечные гражданские суды. Чёрная полоса для "наркодилера киевского бомонда" началась ещё в 2018 году.

Юрий Чернецкий. Фото © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / opg_svyatie

В конце 2018 года филиал российского банка ВТБ обратился в суд о взыскании с Чернецкого долгов по кредитам на общую сумму чуть более 10 тыс. гривен (на тот момент около 27 тыс. руб.). А некая Светлана Никитина через Соломенский районный суд потребовала взыскать с коммерсанта долг по договору-поручению о предоставлении представительских услуг.

На специализированных украинских ресурсах за 2019 год Лайф нашёл тяжбу между бывшими супругами: Полиной Викторовной Неней и Юрием Анатольевичем Чернецким, которая началась после заявления Нени о взыскании с супруга алиментов и требования поделить детей. Примерно в то же время ФИО Чернецкого значилось в списках должников алиментов.

Выяснилось, что своего пятого ребёнка мужчина «нагулял» на стороне, и это, вероятно, стало причиной развода супругов. После этого он долгое время не платил алименты супруге, из-за чего в конце концов попал под прессинг судебных приставов и даже якобы продал свой суперкар Ferrari, чтобы расплатиться по долгам.

С бывшей супругой — блогером и телеведущей Полиной Неней. Фото © jetsetter.ua

Странная пассия

В 2020 году, как раз тогда, когда Чернецкого впервые задержали по подозрению в торговле наркотиками, он встречался с местной моделью, известной под псевдонимом Стефани Пол. Судя по фотографиям того периода времени, это был яркий роман, который совпал с пиком богатства мужчины.

Украинская пресса тогда писала, что пару часто видели в элитных заведениях столицы, а в октябре 2020 года, после того как Печерский райсуд Киева отказался заключать Чернецкого под стражу, оба отправились отдыхать в одну из самых дорогих эксклюзивных гостиниц Турции – Lujo Bodrum, отдых в которой стартует с 2700 евро в сутки за самый простой номер и достигает 15 тыс евро за сутки проживания на 800-метровой вилле.

— Ну что, котики, мы снова вместе, — отметила в своём аккаунте Инстаграм* Стефани Пол, после чего пара отправилась на отдых.

Юрий Чернецкий и его подруга — Стефани Пол. Фото © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / opg_svyatie

Впрочем, отношения с подругой у Чернецкого не заладились, и недавно он женился на 35-летней украинской певице Инне Вороновой. Пара создала музыкальный дуэт OPG SVYATIE, набравший популярность на антироссийских настроениях публики после начала СВО России на Украине.

Чем живёт бизнесмен

Лайф выяснил, что бизнесмен прописан в Соломенском районе Киева по адресу проспект Воздухофлотский (Повітрофлотський), дом 34, квартира 118. Это район, примыкающий к центральным столичным Печерскому и Шевченковскому. Несмотря на то, что 8-этажный кирпичный дом 1957 года постройки граничит с большим Соломенским кладбищем, жилье здесь не самое дешёвое: цены на двухкомнатные квартиры в нём сейчас достигают $150 тыс.

По этому адресу Чернецкий регистрировал и свой бизнес. С 2006 года как частный предприниматель он держит магазины медицинских и ортопедических товаров, кроме того, торгует деревом, стройматериалами и санитарно-техническими изделиями.

Чернецкий входит в число учредителей строительной фирмы ТОВ «Динамо «Інвест-буд». Его доля в предприятии 9%. Ничего необычного в этом бизнесе для бизнесмена нет, поскольку Чернецкий увлекается футболом и так активно болеет за «Динамо Киев», что даже украсил себя татуировками с символикой клуба.

— У меня был период, когда в больнице после рождения скончался мой первый сын. Я тогда считал себя козырным парнем и думал, что мне все должны. У меня всё было круто, и я не всегда ценил то, что у меня есть. Эта трагическая ситуация перевернула мою жизнь и показала, что всё бывает иначе, – написал о себе на сайте сети барбершопов Юрий Чернецкий.

Похоже, сегодня для него наступит очередной переворот.

* — Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ.

Нынешняя супруга Чернецкого — Инна Воронова. Фото © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / opg_svyatie Почему Чернецкому удаётся избежать наказания? 0 Потому что среди его клиентов есть депутаты и влиятельные люди Поэтому что его компаньоны по наркобизнесу подкупают силовиков Потому что он везучий

Авторы Евгений Кузнецов