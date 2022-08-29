"Глупая кампания": Политолог высмеял Киев за фейки о "наступлении" на Южном направлении

Заявления украинских властей о "наступлении" ВСУ на Южном направлении являются глупой и "неосознанной" информационной кампанией. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Марат Баширов. Эксперт отметил, что в Киеве уже давно обещали организовывать контрнаступление и решили на основе этого раздуть провокацию, назвав предпринимаемые шаги "формирующей операций".

"Я, честно говоря, не знаю такого военного термина. Есть подготовительная, наступательная, контрнаступательная, оборонительная, но формирующая — это открытие! Когда много человек участвует в этих разговорах, то рано или поздно кто-то запутывается", — отметил Баширов.

По мнению политолога, если у киевских властей был хитрый замысел, они бы действовали очень согласованно. А когда плана нет и люди делают всё ради пиара, то возникает такая глупая ситуация, подчеркнул он.