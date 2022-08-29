Киев использует устаревшие военные методички США для борьбы с Россией

Украина в ходе вооружённого конфликта применяет разработанную спецназом США концепцию сопротивления. Об этом пишет CNN.

Набор принципов под названием "Концепция сопротивления во время военных действий" (Resistance Operating Concept, ROC) был разработан в 2013 году после конфликта в Южной Осетии и переработан в 2014-м после событий в Крыму. Доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий для небольших государств в случае конфликта с крупными соседями.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц пояснил, что документ предусматривает активное участие диверсионных подразделений. Украинцы сейчас задействуют все ресурсы и пользуются нетрадиционными способами борьбы, добавил он. Большая роль в ROC отводится информационной кампании. Населению рассказывают о различных способах сопротивления, в том числе о бойкотах массовых мероприятий, высмеивании противника и выкладывании инструкций по сборке коктейлей Молотова.

С момента создания доктрины ею успели воспользоваться почти 15 стран, добавила пресс-секретарь Командования специальных операций в Европе Николь Киршманн.