Киев использует устаревшие военные методички США для борьбы с Россией
CNN: Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США в 2013 году
Украина в ходе вооружённого конфликта применяет разработанную спецназом США концепцию сопротивления. Об этом пишет CNN.
Набор принципов под названием "Концепция сопротивления во время военных действий" (Resistance Operating Concept, ROC) был разработан в 2013 году после конфликта в Южной Осетии и переработан в 2014-м после событий в Крыму. Доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий для небольших государств в случае конфликта с крупными соседями.
Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц пояснил, что документ предусматривает активное участие диверсионных подразделений. Украинцы сейчас задействуют все ресурсы и пользуются нетрадиционными способами борьбы, добавил он. Большая роль в ROC отводится информационной кампании. Населению рассказывают о различных способах сопротивления, в том числе о бойкотах массовых мероприятий, высмеивании противника и выкладывании инструкций по сборке коктейлей Молотова.
С момента создания доктрины ею успели воспользоваться почти 15 стран, добавила пресс-секретарь Командования специальных операций в Европе Николь Киршманн.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине для службы в ВСУ начнут готовить женщин. По данным портала NOS, уже сегодня в западной части страны женщин-добровольцев обучают военному делу.
Twitter / Генеральный штаб ЗСУ