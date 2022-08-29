RT: В Москве задержали Леонида Гозмана

В Москве задержали оппозиционного политика и общественного деятеля Леонида Гозмана*. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гозмана обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. По данным источника, ему грозит штраф до двух тысяч рублей либо арест на 15 суток. Всё дело в постах политика, которые он размещал в соцсетях. Сейчас оппозиционер находится в Тверском ОВД Москвы.

Ранее Лайф сообщал, что в конце июля Гозмана второй раз за месяц задержали в Москве. По словам его адвоката, политика поймали благодаря системе распознавания лиц в метро. Леонид Гозман назвал задержание недоразумением и объяснил это несогласованностью действий следователей. К слову, ранее его задержали 15 июля. Тогда Гозмана допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу из-за неуведомления о получении второго гражданства.