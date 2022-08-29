Поддержавший россиян итальянский бегун столкнулся с хейтом от украинцев

Итальянский бегун Федерико Барукко после акции поддержки российских спортсменов на ультрамарафоне во Франции получил большое количество негативных комментариев от украинских пользователей социальных сетей. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Меня в соцсетях люди с Украины спрашивали, зачем я поддерживаю Россию. Говорили, что считали меня хорошим спортсменом, а сейчас я их разочаровал", — сказал Барукко.

Бегун надеется избежать наказания со стороны федерации. При этом он рассчитывает, что его акция поможет россиянам вернуться на крупнейшие соревнования.