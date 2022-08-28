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28 августа, 10:13

Dell окончательно ушла из России

Представитель Dell подтвердил уход компании из России

Американский производитель компьютеров и серверов Dell окончательно покинул российский рынок в середине августа. Об этом рассказал в беседе с Reuters представитель компании Марк Сиеменас.

"В середине августа мы закрыли все наши офисы и прекратили все операции в России,— заявил представитель компании.— Ещё в феврале мы приняли решение не продавать и не обслуживать наши продукты в РФ, Белоруссии, а также в Донецкой и Луганской областях Украины в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму", — ответил он на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ данные.

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А ранее стало известно, что Reebok возвращается в Россию под новым брендом. Продажей спорттоваров теперь будет заниматься турецкий холдинг FLO Retailing.

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Shutterstock

Андрей Бражников

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