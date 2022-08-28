Dell окончательно ушла из России

"В середине августа мы закрыли все наши офисы и прекратили все операции в России,— заявил представитель компании.— Ещё в феврале мы приняли решение не продавать и не обслуживать наши продукты в РФ, Белоруссии, а также в Донецкой и Луганской областях Украины в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму", — ответил он на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ данные.