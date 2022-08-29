Вице-премьер Украины Стефанишина потребовала принять страну в НАТО по примеру Финляндии и Швеции
Украина больше не заинтересована в реализации ПДЧ (плана действий по членству в НАТО), а желает сразу вступить в альянс по примеру Финляндии и Швеции, без каких-либо подготовок и условий. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявила вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей конституции и это единственно правильное решение. <…> Но теперь только членство", — сказала она.
По мнению Стефанишиной, украинская сторона уже внедрила множество практик НАТО и активно взаимодействует с альянсом, однако подключение к программе ПДЧ не сможет гарантировать будущую безопасность страны.
"В вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию", — уверена вице-премьер.
Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада объяснений, почему страну не хотят брать в НАТО, а Швеции и Финляндии двери в альянс открыли. До этого президент России Владимир Путин объяснил, почему вступление Швеции, Финляндии и Украины в НАТО — это разные вещи.