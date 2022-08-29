Вице-премьер Украины Стефанишина потребовала принять страну в НАТО по примеру Финляндии и Швеции

Украина больше не заинтересована в реализации ПДЧ (плана действий по членству в НАТО), а желает сразу вступить в альянс по примеру Финляндии и Швеции, без каких-либо подготовок и условий. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявила вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей конституции и это единственно правильное решение. <…> Но теперь только членство", — сказала она.

По мнению Стефанишиной, украинская сторона уже внедрила множество практик НАТО и активно взаимодействует с альянсом, однако подключение к программе ПДЧ не сможет гарантировать будущую безопасность страны.