Почему спецоперация на Украине была неизбежна В мире крепнет антинатовский союз. В свете этого всё отчётливее вырисовывается глобальное значение спецоперации, направленной на пресечение экспансии альянса. 13142 13142 Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Последние новости по Украине на сегодня: может ли НАТО напасть на Россию

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране заявил, что НАТО начало бы войну с РФ под предлогом Крыма, если бы альянс не остановили на Украине.

— Если дорога для НАТО открыта, то оно не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма, — сказал Хаменеи.

Таким образом, Хаменеи свидетельствует в пользу того, что спецоперация была не просто неизбежна, а необходима. 5 июля обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер также назвал спецоперацию ответной реакцией Москвы на агрессивное расширение альянса.

По мнению ряда политологов и военных экспертов, ВСУ были готовы нанести удар по Донбассу и Крым пошёл бы следом.

— Значительные поставки вооружения на Украину под предлогом подготовки к её вступлению в НАТО в условиях слабости и склонности к коррупции киевского режима позволили бы неправительственным формированиям в значительной степени усилиться и перейти к активным диверсионным действиям против народных республик и России. В связи с этим Россия была бы всё равно вынуждена начать специальную военную операцию на территории Украины, однако в более плохой первоначальной ситуации в связи с тем, что пришлось бы вести активные действия не только на территории Украины и народных республик, но и на территории России, — отметил политолог, член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков.

По словам эксперта, руководство НАТО могло превратить Украину в постоянную зону риска для нашей страны — наподобие того, что представляет собой для Израиля современный Ливан.

Военнослужащие территориальных сил обороны учатся обращаться с оружием во время учений 9 марта 2022 года в Киеве, Украина. Фото © Getty Images / Andriy Dubchak / dia images

Также в беседе с Лайфом доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев подчеркнул, что перспектива нападения была вполне реальной: готовился натиск по внутреннему и по внешнему контуру.

— Я ещё два года назад говорил о том, что США и Украина готовят комплексную военную операцию против России в Крыму. Об этом свидетельствовали заявления главы украинского СНБО Данилова и главы украинских ВМС Алексея Неижпапы о подготовке военных действий на полуострове. Потом манёвры НАТО возле наших границ в Чёрном море. Там же отрабатывались военные действия против России — в присутствии военных инструкторов США, по инициативе США, частично под прямым руководством США. Это так называемый внешний контур. Но самое главное — внутренний контур. Это уже подготовка замороженных ячеек экстремистского толка, которые должны были организовать ряд вооружённых провокаций против российских военных и российских органов власти. Имитация внутреннего бунта, захват администраций с последующим провозглашением "независимости" и поддержкой "бунта" ВСУ и военными НАТО. Всё было продумано до мелочей. То есть по внутреннему контуру всё должно было выглядеть как инициатива жителей Крыма, — рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Почему НАТО расширяется: эскалация конфликта

Как отмечал политолог и консультант 39-го президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский, консультировавший американских лидеров по внешней политике до самой смерти, превосходство США породило новый международный порядок, не только копирующий, но и воспроизводящий за рубежом многие черты американской системы. Возникшая во время холодной войны и направленная главным образом на сдерживание СССР, она была готова к глобальному применению и после распада Советского Союза была актуализирована.

В 1997 году США начали расширять НАТО, в том числе на восток, хотя обещали этого не делать. С этого момента альянс всеми своими действиями демонстрирует агрессивный подход и подбирается к российским границам. Вопреки официальным заявлениям действия НАТО носят отнюдь не оборонительный, а агрессивный характер. 24 марта 1999 года началась одна из самых кровавых операций НАТО в новейшей истории человечества — "Союзная сила", военные действия альянса в Югославии.

Разминирование Сербии продолжается спустя 20 лет после начала атак, а точное число жертв не подсчитано до сих пор. Результатом военного вмешательства НАТО, которое является настоящим геноцидом, стали дестабилизация региона и красная линия между Косовым и Сербией.

Граффити против НАТО и Европейского союза в Белграде, Сербия. Апрель 2022 года. Фото © Getty Images / Pierre Crom

В последующие годы НАТО оказывало давление на Боснию и Герцеговину и настойчиво требовало от лидеров этих стран преклониться перед НАТО.

— Мы обозначили свою позицию как нейтралитет. Со стороны России наша позиция воспринимается вполне разумно, но со стороны Запада мы получаем ультиматум, также они пытаются использовать боснийские структуры, чтобы нам навязать НАТО, — отмечал тогда сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В 2020-м, вслед за Хорватией, Албанией и Черногорией, в НАТО вступила Северная Македония.

— Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему освоению региона. Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряжённости, появлению новых разделительных линий, — отметил тогда глава МИД РФ Сергей Лавров. Это не только усилило давление на Боснию и Герцеговину, а также давнего союзника России Сербию, но и стало демонстративным жестом, адресованным НАТО Москве. Куда бы ни ступала нога НАТО — в Сирию, Ливию или Ирак — везде дымящиеся руины и полная дестабилизация.

Дальше на очереди у британских и американских стратегов альянса был остров Готланд, превращение его в военную базу альянса, с которого силы НАТО смогут контролировать всю Прибалтику. По состоянию на май 2022 года шведское правительство выделило 163 миллиона долларов на укрепление Готланда и направило туда дополнительный контингент вооружённых сил. Официальная цель — создание "евроатлантической безопасности" на острове, но понятно, что это делается на перспективу, с полной уверенностью, что Швеция вскоре войдёт в НАТО. Как и Финляндия. Спецоперация лишь форсировала неизбежное: НАТО давно стремилось укрепиться в Северной Европе.

Кстати, вступление Швеции в альянс раскритиковала шведский политик и лидер Левой партии Нуши Дадгостар.

— Вступление в НАТО может привести к опасной эскалации в нашем непосредственном районе. Напряжённость усиливается, и риск конфликта возрастает. Это неправильный путь, — подчеркнула Дадгостар в соцсети.

НАТО в Крыму — угроза Москве

Крым был нужен альянсу изначально в 2014 году, потому что оттуда они могли бы угрожать Москве. Крылатые ракеты "Томагавк" способны долететь с полуострова до столицы России всего за полчаса, а противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD способен нейтрализовать оттуда весь ядерный щит страны вплоть до Урала.

— Военно-морская база в Крыму — это доминирование в Чёрном море. Поэтому та страна, которая её там имеет, является геополитической силой в Причерноморье, и наоборот. Так что да, если бы Крым был не российским, там с большой долей вероятности уже стояли бы корабли НАТО, — подчеркнул директор Института психолого-экономических исследований (ИПЭИ), эксперт в сфере поведенческого подхода к мировой экономике и геополитике Александр Неверов.

Межвидовые учения Вооружённых сил РФ на полигоне Опук в Крыму. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

По словам эксперта, НАТО ещё в 2013 году хотело разместить вместо российского Черноморского флота свою базу. Под это были объявлены соответствующие тендеры и конкурсы, выделено финансирование, что подтверждено документально. Тендер вскоре после референдума по Крыму отменили.

Защита суверенитета и территориальной целостности

По сути, СВО — такая же операция, как в случае с "принуждением Грузии к миру" в 2008 году, только на более высоком уровне и более тщательно спланированная. Изменения, произошедшие в последующие годы, привели к тому, что с первых дней "Операции Z" Армия России действовала быстро, чётко, без оперативных пауз и с высокой эффективностью. Периоды затишья были связаны в основном с необходимостью крупной перегруппировки войск, как, например, после взятия Мариуполя или после взятия Лисичанска. С начала спецоперации Россия провела красную черту, и если НАТО напрямую сунется на Украину, то может нарваться на ядерный удар.

20 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о расширении географии СВО на Украине за пределы ДНР и ЛНР.

— Когда в Стамбуле была встреча, была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию конца марта. Сейчас география другая: это далеко не только ДНР, ЛНР, это и Херсонская, и Запорожская области, и ряд других территорий. И этот процесс продолжается последовательно и настойчиво, — подчеркнул Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия не может допустить, чтобы в части Украины, подконтрольной Киеву, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу для России и республик, которые объявили о независимости, а также тех, кто хочет своё будущее определить самостоятельно.

Российские солдаты позируют у танка Т-80. Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket Спецоперация хоть как-нибудь сможет отрезвить НАТО и заставить альянс поумерить аппетиты? 0 Деваться некуда — Крыма им не видать. Придумают ещё какую-нибудь схему. НАТО скоро распадётся, всё к этому идёт. Свой вариант в комментарии.

Авторы Евгений Жуков