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Почему спецоперация на Украине была неизбежна

В мире крепнет антинатовский союз. В свете этого всё отчётливее вырисовывается глобальное значение спецоперации, направленной на пресечение экспансии альянса.

Опубликовано 21 июля 2022, 21:40
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Последние новости по Украине на сегодня: может ли НАТО напасть на Россию

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране заявил, что НАТО начало бы войну с РФ под предлогом Крыма, если бы альянс не остановили на Украине.

Если дорога для НАТО открыта, то оно не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма, — сказал Хаменеи.

Таким образом, Хаменеи свидетельствует в пользу того, что спецоперация была не просто неизбежна, а необходима. 5 июля обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер также назвал спецоперацию ответной реакцией Москвы на агрессивное расширение альянса.

По мнению ряда политологов и военных экспертов, ВСУ были готовы нанести удар по Донбассу и Крым пошёл бы следом.

Значительные поставки вооружения на Украину под предлогом подготовки к её вступлению в НАТО в условиях слабости и склонности к коррупции киевского режима позволили бы неправительственным формированиям в значительной степени усилиться и перейти к активным диверсионным действиям против народных республик и России. В связи с этим Россия была бы всё равно вынуждена начать специальную военную операцию на территории Украины, однако в более плохой первоначальной ситуации в связи с тем, что пришлось бы вести активные действия не только на территории Украины и народных республик, но и на территории России, — отметил политолог, член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков.

По словам эксперта, руководство НАТО могло превратить Украину в постоянную зону риска для нашей страны — наподобие того, что представляет собой для Израиля современный Ливан.

Военнослужащие территориальных сил обороны учатся обращаться с оружием во время учений 9 марта 2022 года в Киеве, Украина. Фото © Getty Images / Andriy Dubchak / dia images

Военнослужащие территориальных сил обороны учатся обращаться с оружием во время учений 9 марта 2022 года в Киеве, Украина. Фото © Getty Images / Andriy Dubchak / dia images

Также в беседе с Лайфом доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев подчеркнул, что перспектива нападения была вполне реальной: готовился натиск по внутреннему и по внешнему контуру.

Я ещё два года назад говорил о том, что США и Украина готовят комплексную военную операцию против России в Крыму. Об этом свидетельствовали заявления главы украинского СНБО Данилова и главы украинских ВМС Алексея Неижпапы о подготовке военных действий на полуострове. Потом манёвры НАТО возле наших границ в Чёрном море. Там же отрабатывались военные действия против России — в присутствии военных инструкторов США, по инициативе США, частично под прямым руководством США. Это так называемый внешний контур. Но самое главное — внутренний контур. Это уже подготовка замороженных ячеек экстремистского толка, которые должны были организовать ряд вооружённых провокаций против российских военных и российских органов власти. Имитация внутреннего бунта, захват администраций с последующим провозглашением "независимости" и поддержкой "бунта" ВСУ и военными НАТО. Всё было продумано до мелочей. То есть по внутреннему контуру всё должно было выглядеть как инициатива жителей Крыма, — рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Почему НАТО расширяется: эскалация конфликта

Как отмечал политолог и консультант 39-го президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский, консультировавший американских лидеров по внешней политике до самой смерти, превосходство США породило новый международный порядок, не только копирующий, но и воспроизводящий за рубежом многие черты американской системы. Возникшая во время холодной войны и направленная главным образом на сдерживание СССР, она была готова к глобальному применению и после распада Советского Союза была актуализирована.

В 1997 году США начали расширять НАТО, в том числе на восток, хотя обещали этого не делать. С этого момента альянс всеми своими действиями демонстрирует агрессивный подход и подбирается к российским границам. Вопреки официальным заявлениям действия НАТО носят отнюдь не оборонительный, а агрессивный характер. 24 марта 1999 года началась одна из самых кровавых операций НАТО в новейшей истории человечества — "Союзная сила", военные действия альянса в Югославии.

Разминирование Сербии продолжается спустя 20 лет после начала атак, а точное число жертв не подсчитано до сих пор. Результатом военного вмешательства НАТО, которое является настоящим геноцидом, стали дестабилизация региона и красная линия между Косовым и Сербией.

Граффити против НАТО и Европейского союза в Белграде, Сербия. Апрель 2022 года. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Граффити против НАТО и Европейского союза в Белграде, Сербия. Апрель 2022 года. Фото © Getty Images / Pierre Crom

В последующие годы НАТО оказывало давление на Боснию и Герцеговину и настойчиво требовало от лидеров этих стран преклониться перед НАТО.

Мы обозначили свою позицию как нейтралитет. Со стороны России наша позиция воспринимается вполне разумно, но со стороны Запада мы получаем ультиматум, также они пытаются использовать боснийские структуры, чтобы нам навязать НАТО, — отмечал тогда сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В 2020-м, вслед за Хорватией, Албанией и Черногорией, в НАТО вступила Северная Македония.

Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему освоению региона. Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряжённости, появлению новых разделительных линий, — отметил тогда глава МИД РФ Сергей Лавров. Это не только усилило давление на Боснию и Герцеговину, а также давнего союзника России Сербию, но и стало демонстративным жестом, адресованным НАТО Москве. Куда бы ни ступала нога НАТО — в Сирию, Ливию или Ирак — везде дымящиеся руины и полная дестабилизация.

Дальше на очереди у британских и американских стратегов альянса был остров Готланд, превращение его в военную базу альянса, с которого силы НАТО смогут контролировать всю Прибалтику. По состоянию на май 2022 года шведское правительство выделило 163 миллиона долларов на укрепление Готланда и направило туда дополнительный контингент вооружённых сил. Официальная цель — создание "евроатлантической безопасности" на острове, но понятно, что это делается на перспективу, с полной уверенностью, что Швеция вскоре войдёт в НАТО. Как и Финляндия. Спецоперация лишь форсировала неизбежное: НАТО давно стремилось укрепиться в Северной Европе.

Кстати, вступление Швеции в альянс раскритиковала шведский политик и лидер Левой партии Нуши Дадгостар.

Вступление в НАТО может привести к опасной эскалации в нашем непосредственном районе. Напряжённость усиливается, и риск конфликта возрастает. Это неправильный путь, — подчеркнула Дадгостар в соцсети.

Как Лайф писал ранее, вступление Финляндии в альянс не обезопасит страну, а, напротив, усугубит положение некогда "эталона нейтралитета".

НАТО в Крыму — угроза Москве

Крым был нужен альянсу изначально в 2014 году, потому что оттуда они могли бы угрожать Москве. Крылатые ракеты "Томагавк" способны долететь с полуострова до столицы России всего за полчаса, а противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD способен нейтрализовать оттуда весь ядерный щит страны вплоть до Урала.

Военно-морская база в Крыму — это доминирование в Чёрном море. Поэтому та страна, которая её там имеет, является геополитической силой в Причерноморье, и наоборот. Так что да, если бы Крым был не российским, там с большой долей вероятности уже стояли бы корабли НАТО, — подчеркнул директор Института психолого-экономических исследований (ИПЭИ), эксперт в сфере поведенческого подхода к мировой экономике и геополитике Александр Неверов.

Межвидовые учения Вооружённых сил РФ на полигоне Опук в Крыму. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Межвидовые учения Вооружённых сил РФ на полигоне Опук в Крыму. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

По словам эксперта, НАТО ещё в 2013 году хотело разместить вместо российского Черноморского флота свою базу. Под это были объявлены соответствующие тендеры и конкурсы, выделено финансирование, что подтверждено документально. Тендер вскоре после референдума по Крыму отменили.

Защита суверенитета и территориальной целостности

По сути, СВО — такая же операция, как в случае с "принуждением Грузии к миру" в 2008 году, только на более высоком уровне и более тщательно спланированная. Изменения, произошедшие в последующие годы, привели к тому, что с первых дней "Операции Z" Армия России действовала быстро, чётко, без оперативных пауз и с высокой эффективностью. Периоды затишья были связаны в основном с необходимостью крупной перегруппировки войск, как, например, после взятия Мариуполя или после взятия Лисичанска. С начала спецоперации Россия провела красную черту, и если НАТО напрямую сунется на Украину, то может нарваться на ядерный удар.

20 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о расширении географии СВО на Украине за пределы ДНР и ЛНР.

Когда в Стамбуле была встреча, была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию конца марта. Сейчас география другая: это далеко не только ДНР, ЛНР, это и Херсонская, и Запорожская области, и ряд других территорий. И этот процесс продолжается последовательно и настойчиво, — подчеркнул Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия не может допустить, чтобы в части Украины, подконтрольной Киеву, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу для России и республик, которые объявили о независимости, а также тех, кто хочет своё будущее определить самостоятельно.

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Российские солдаты позируют у танка Т-80. Фото © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Спецоперация хоть как-нибудь сможет отрезвить НАТО и заставить альянс поумерить аппетиты?

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Кто на самом деле разработал "Операцию Z" на Украине
Кто на самом деле разработал "Операцию Z" на Украине
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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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