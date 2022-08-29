Купившие авиабилеты россияне застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе
TourDom: Восемь россиян с билетами не вылетели из Стамбула из-за нехватки мест на борту
Туристы из России, купившие билеты на рейс ТК-419 Turkish Airlines из Стамбула в Москву, застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на сестру одного из пассажиров.
Россиянка поведала изданию, что её брату на стойке регистрации выдали билет с пометкой SBY. Она добавила, что её значение стало ясно только при посадке на борт.
"В самолёт его не пустили: сказали, что нет мест, хотя билет покупался за полную цену и за три месяца. В итоге выдали талон на следующий рейс, который был только через 14 часов!" — рассказала девушка.
По словам собеседницы издания, в такую ситуацию попали по крайней мере восемь граждан России. Отправление нового борта из-за отсутствия мест в ближайших отелях туристы ждали в аэропорту, при этом им не предоставили ни еду, ни воду, подчеркнула девушка. Кроме того, россиянам не удалось получить компенсацию на месте вылета, поскольку "не работала система".
Ранее Лайф рассказывал, что более 400 туристов из России застряли в Египте в отеле с невыносимыми условиями. После переноса рейса россиян решили заселить в гостиницу с ужасными условиями проживания. Там постоянно происходят кражи в номерах, царит русофобское настроение, у некоторых нет даже полотенец и воды.
ТАСС / Марина Лысцева