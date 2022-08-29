Купившие авиабилеты россияне застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе

Туристы из России, купившие билеты на рейс ТК-419 Turkish Airlines из Стамбула в Москву, застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на сестру одного из пассажиров.

Россиянка поведала изданию, что её брату на стойке регистрации выдали билет с пометкой SBY. Она добавила, что её значение стало ясно только при посадке на борт.

"В самолёт его не пустили: сказали, что нет мест, хотя билет покупался за полную цену и за три месяца. В итоге выдали талон на следующий рейс, который был только через 14 часов!" — рассказала девушка.

По словам собеседницы издания, в такую ситуацию попали по крайней мере восемь граждан России. Отправление нового борта из-за отсутствия мест в ближайших отелях туристы ждали в аэропорту, при этом им не предоставили ни еду, ни воду, подчеркнула девушка. Кроме того, россиянам не удалось получить компенсацию на месте вылета, поскольку "не работала система".