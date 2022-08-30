Путин по телефону поздравил Лукашенко с 68-летием
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, который 30 августа празднует 68-летие, и обсудил с ним актуальную повестку дня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днём рождения", — сказано в записи.
Также лидеры двух государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе затронули тему Украины.
Ранее Лукашенко назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона "пацанами, пиарящимися за счёт Путина". Такую реакцию белорусского лидера вызвал тот факт, что политики раскрывали перед журналистами темы обсуждений с российским президентом.