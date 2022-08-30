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30 августа, 09:14

В Запорожской области раскрыли цель ударов ВСУ по ЗАЭС

Рогов назвал целью ударов ВСУ по Запорожской АЭС выброс радиоактивного материала

ВСУ наносят удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью вызвать выброс радиоактивного материала. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов.

"Здесь уже нельзя говорить о каком-то хаотичном огне, просто ударах по площадям, они бьют целенаправленно по критически важным объектам Запорожской атомной электростанции явно с целью вызвать как минимум выброс заражённого материала", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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В Запорожской области не питают надежд на визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее Лайф писал, что Министерство обороны США допускает причастность украинских военных к обстрелу Запорожской АЭС. По мнению представителя ведомства, власти Украины знают о возможных последствиях боевых действий у атомной электростанции и стараются минимизировать риски.

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Telegram-канал Владимира Рогова

Артур Лапсаков

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