В Запорожской области раскрыли цель ударов ВСУ по ЗАЭС

ВСУ наносят удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью вызвать выброс радиоактивного материала. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов.

"Здесь уже нельзя говорить о каком-то хаотичном огне, просто ударах по площадям, они бьют целенаправленно по критически важным объектам Запорожской атомной электростанции явно с целью вызвать как минимум выброс заражённого материала", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".