В Совфеде объяснили нехваткой ресурсов провал наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном

Попытка наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном не могла увенчаться успехом, потому что Киев не обладает ресурсами для подобного манёвра, к тому же российское военное командование заметно превосходит украинское. Об этом Лайфу рассказал член Совета Федерации Анатолий Широков.

"Вполне очевидно, что ресурсов для полномасштабного контрнаступления для остановки действий Вооружённых сил РФ, ДНР, ЛНР у Украины сегодня нет. Не хватит ни кадрового состава, ни вооружения. Надо сказать, что с точки зрения квалификации российское командование всех уровней превосходит украинское", — сказал он.

По словам Широкова, подобные попытки контрнаступления являются показателем того, что Киев попросту совершает отчаянные рывки в попытках показать "некую свою субъектность", а именно, что киевские власти ещё хоть чем-то управляют (вооружёнными силами, политической ситуацией), объяснил сенатор. В качестве примера из истории Широков вспомнил события 1945 года, когда Гитлер в осаждённом Берлине ожидал контрнаступления войск генерала Венка.

"Венк должен был пробить кольцо окружения вокруг Берлина, но у него это не получилось. Потому что преимущество было уже полностью на стороне Советской армии. Здесь ровно та же история. У Украины сегодня нет ресурсов для полномасштабного противодействия России на поле боя", — заключил член СФ.