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30 августа, 09:04

Бразилец Клаудиньо вернулся в общую группу "Зенита" перед матчем со "Спартаком"

Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо вернулся к работе в общей группе команды. Видео с тренировки хавбека опубликовала пресс-служба петербуржцев.

Бразильский футболист Клаудиньо приступил к работе в общей группе "Зенита". Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

На кадрах видно, что Клаудиньо постепенно начинает работать с мячом, а также обменивается фразами с ещё одним бразильцем — Венделом.

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Напомним, что из-за травмы Клаудиньо был вынужден пропустить несколько последних матчей "Зенита". В эти выходные петербуржцы сыграют в РПЛ против "Спартака", а 31 августа "Зенит" сыграет матч 1-го тура группового этапа Кубка России против "Факела".

Шамиль Гаджиев

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