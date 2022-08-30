Бразилец Клаудиньо вернулся в общую группу "Зенита" перед матчем со "Спартаком"

Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо вернулся к работе в общей группе команды. Видео с тренировки хавбека опубликовала пресс-служба петербуржцев.

Бразильский футболист Клаудиньо приступил к работе в общей группе "Зенита". Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

На кадрах видно, что Клаудиньо постепенно начинает работать с мячом, а также обменивается фразами с ещё одним бразильцем — Венделом.