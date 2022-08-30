Изнасиловавший омскую школьницу педофил всю ночь прятался на кладбище

Правоохранители задержали в Омске мужчину, которого подозревают в изнасиловании школьницы из Омского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Омской области на территории Кировского округа задержан подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности, совершённом в отношении школьницы из Омского района", — сказано в записи.

По информации следствия, 28 августа 46-летний мужчина обманом завлёк девятилетнюю девочку на безлюдный пустырь вдали от домов, где изнасиловал её. После этого он скрылся и всю ночь провёл на кладбище. Возбуждено уголовное дело. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, следователь будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Последние два месяца мужчина работал на лесопилке в посёлке Новоомский, добавили в МВД. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством.