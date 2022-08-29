Житель Омской области изнасиловал девятилетнюю девочку и выбил ей все зубы
Ориентировка на подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки в Омской области. Обложка © VK / Город55 | Новости Омска
В Омской области мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку. Сейчас его разыскивает полиция, сообщает kp.ru.
Инцидент произошёл в посёлке Новоомском. Мужчина не только надругался на ребёнком, но ещё выбил девочке все зубы и нанёс тяжкие телесные повреждения. О произошедшем сообщил местный фельдшер в ГУ МВД России по Омской области.
В настоящий момент состояние девочки стабильное, она находится под наблюдением врачей, сообщили в региональном Минздраве. По данным полицейских, в произошедшем подозревается 46-летний Сергей Бояркин. Сейчас педофил находится в розыске, региональный СК уже завёл на него уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что в Тюменской области три школьницы избили консервной банкой и изнасиловали мужчину. Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале в небольшом селе 21 августа. Сотрудница станции, ставшая очевидицей произошедшего, рассказала, что мужчина примерно 37 лет остался ночевать на вокзале, так как пропустил свою электричку. Позже одну из трёх подозреваемых удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц".