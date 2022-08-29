Житель Омской области изнасиловал девятилетнюю девочку и выбил ей все зубы

В Омской области мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку. Сейчас его разыскивает полиция, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл в посёлке Новоомском. Мужчина не только надругался на ребёнком, но ещё выбил девочке все зубы и нанёс тяжкие телесные повреждения. О произошедшем сообщил местный фельдшер в ГУ МВД России по Омской области.

В настоящий момент состояние девочки стабильное, она находится под наблюдением врачей, сообщили в региональном Минздраве. По данным полицейских, в произошедшем подозревается 46-летний Сергей Бояркин. Сейчас педофил находится в розыске, региональный СК уже завёл на него уголовное дело.