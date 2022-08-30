Как россияне относятся к работе иностранных компаний под новыми брендами
ВЦИОМ: 15% россиян выступили против работы иностранных компаний после смены владельцев
Почти половина опрошенных россиян положительно относятся к практике продолжения работы иностранных компаний после смены названий и владельцев, 15% выступают против. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"К подобной практике россияне в большей степени относятся положительно (43%). Чуть реже высказываются о ней нейтрально (39%). Лишь каждый седьмой не приветствует подобные изменения на российском рынке (15%)", — сказано в результатах исследования.
Также респонденты ответили на вопрос о качестве продукции. Лишь каждый десятый (11%) считает, что оно выросло после смены владельцев, а 30% отмечают ухудшение. Ещё четверть опрошенных (27%) не заметили изменений.
Ранее Лайф рассказывал, что Coca-Cola будет снова продавать напитки в России, но под новым брендом. Перед этим компания заявила, что понесла единовременный ущерб в размере 195,36 миллиона долларов из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков в России.
АГН "Москва"