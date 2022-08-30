Как россияне относятся к работе иностранных компаний под новыми брендами

Почти половина опрошенных россиян положительно относятся к практике продолжения работы иностранных компаний после смены названий и владельцев, 15% выступают против. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"К подобной практике россияне в большей степени относятся положительно (43%). Чуть реже высказываются о ней нейтрально (39%). Лишь каждый седьмой не приветствует подобные изменения на российском рынке (15%)", — сказано в результатах исследования.