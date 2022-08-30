Центр занятости Москвы поможет сотрудникам IKEA найти работу

Центр занятости населения "Моя работа" поможет в трудоустройстве сотрудникам ретейлера IKEA, кадровый оператор уже подобрал им вакансии в других организациях. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

"Мы отобрали вакансии под профили всех сотрудников, начиная от предложений для работников ретейла и сферы общественного питания и заканчивая узкопрофильными менеджерскими позициями в сервисной индустрии и финансовом секторе. Центр "Моя работа" создал лендинговую страницу, интерактивные мейлеры с актуальными вакансиями и инфобуклеты для каждого сотрудника", — приводит её слова сайт мэра Москвы.

Центр сотрудничает с ретейлером. По словам Александровой, для трансфера персонала кадровый оператор проработал стратегии перехода в стабильные организации, которые уже сейчас готовы принять опытных специалистов IKEA. Причём трудоустройство предлагают как коммерческие, так и государственные компании. Специалист рассказала, что это крупнейшие представители отрасли, сферы общественного питания, транспорта и логистики, финансового сектора, а также организации из сферы отдыха и туризма, здравоохранения, автоиндустрии, логистики и IT.

Работникам IKEA предлагают вакансии для руководителей и администраторов торгового зала, продавцов-консультантов, мерчандайзеров и кассиров, сотрудников общепита. Тьюторы детских игровых зон могут занять должности вожатого, педагога-организатора или социального работника. Сотрудникам, которые занимали нелинейные позиции, предлагаются вакансии клиентского менеджера прямых продаж, финансового аналитика, юриста, бухгалтера по расчёту заработной платы, аналитика данных, а также менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса.

Вместе с тем оператор предлагает сотрудникам IKEA широкую линейку тренингов и мастер-классов, где они смогут познакомиться с тенденциями сегодняшнего рынка труда, научиться составлять конкурентоспособное резюме и правильно преподносить себя на собеседовании. А ещё у них появится возможность бесплатно пройти курсы дополнительного профессионального образования или зарегистрировать статус самозанятого и открыть собственное дело на площадке центра "Моя работа".