Поляки идут на ухищрения ради угольных субсидий
Interia: Поляки проявляют "нездоровую изобретательность" для получения угольных субсидий
Жители Польши проявляют "нездоровую изобретательность" ради получения угольных субсидий. Об этом сообщает издание Interia.
"Субсидия на уголь пользуется большим интересом среди поляков. Однако из гмин (общин. — Прим. Лайфа) приходят новости о том, что она становится толчком для нездоровой изобретательности", — говорится в материале.
Так, из-за правила, что угольная субсидия в 3000 злотых будет выплачиваться не по формуле "одна на печь", а по правилу "одна на каждое домохозяйство, использующее уголь для отопления", в общинах отмечается "взрывной рост числа новых домохозяйств".
"К нам пришли три брата. Всю свою жизнь они жили в одном доме, отапливали здание одной печью и подавали одну декларацию. Сегодня они приносят нам три декларации и рассчитывают на три угольные субсидии по три тысячи злотых. Ведь каждый из них — это отдельное домохозяйство", — рассказал изданию чиновник из Лодзинского воеводства.
Подобные злоупотребления, по информации Interia, отмечаются во всей Польше. Так, появились примеры супружеских пар, живущих в одном доме, которые подали документы, будто живут раздельно и ведут отдельные домохозяйства.
По словам президента ассоциации "Краковская смоговая тревога" Анджея Гулы, если угольная субсидия для одного источника тепла будет выплачиваться несколько раз, то многие односемейные дома получат несколько выплат, а многие — ни одной, потому что бюджет программы будет исчерпан.
Ранее Лайф рассказывал, что поляки выстраиваются в очередь за углём после запрета на его ввоз из России. Перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka замечены десятки автомобилей местных жителей, которые опасаются дефицита угля предстоящей зимой.
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