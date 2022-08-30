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30 августа, 07:41

В Минобороны Германии исключают отправку военных из стран ЕС на Украину

Власти Германии не допускают возможности переброски военнослужащих из стран Евросоюза для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер на неформальной встрече глав МИД стран – членов объединения во вторник.

"С нашей точки зрения, это исключено", — ответила она на соответствующий вопрос журналистов, передаёт ТАСС.

В Германии раскрыли горькую для Киева правду о Донбассе

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Ранее стало известно, что Киев получит от Берлина новую партию современного вооружения до конца сентября, хотя депутаты правящей в Германии партии выступили против поставок вооружения на Украину.

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flickr.com/ NATO North Atlantic Treaty Organization

Марина Калегина

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