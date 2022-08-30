В Минобороны Германии исключают отправку военных из стран ЕС на Украину

Власти Германии не допускают возможности переброски военнослужащих из стран Евросоюза для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявила статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер на неформальной встрече глав МИД стран – членов объединения во вторник.