В США призвали Зеленского прекратить военные действия
The Hill: Зеленский должен пойти на переговоры, если хочет спасти Украину
Чтобы сохранить Украину как независимое государство, президент Владимир Зеленский должен прекратить военные действия и пойти на переговоры с Россией. Таким мнением поделился политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill.
"Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях", — говорится в материале.
По мнению Ульмана, лучший способ урегулировать конфликт — убедить глав России и Незалежной или внушить им, что это находится в их личных интересах. При этом если Путин с этим, может, и согласится, то Зеленский точно нет, отмечает Ульман.
Ранее Лайф рассказывал, что Медведев оценил перспективы переговоров Путина и Зеленского. Он напомнил, что представители Незалежной постоянно пытались вытянуть на переговоры на высшем уровне. Однако им неоднократно было сказано, что такого рода встреча может состояться "только при определённых условиях", указал политик.
ТАСС / Ukrainian Presidential Press Off / Planet Pix via ZUMA Press Wire