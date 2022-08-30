В США призвали Зеленского прекратить военные действия

Чтобы сохранить Украину как независимое государство, президент Владимир Зеленский должен прекратить военные действия и пойти на переговоры с Россией. Таким мнением поделился политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill.

"Единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях", — говорится в материале.

По мнению Ульмана, лучший способ урегулировать конфликт — убедить глав России и Незалежной или внушить им, что это находится в их личных интересах. При этом если Путин с этим, может, и согласится, то Зеленский точно нет, отмечает Ульман.