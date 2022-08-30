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30 августа, 07:00

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Житель Донецка погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) обстреляли Петровский район Донецка, по улице Рубена Ибаррури погиб мужчина", — говорится в сообщении.

В штабе призвали жителей не выходить из дома без лишней надобности и беречь себя и родных. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, зафиксированы прилёты на полигон твёрдых бытовых отходов. По данным СЦКК, выпущено 4 снаряда калибром 152 мм.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ с самого утра ударили по Донецку "натовскими" снарядами. Как уточнил мэр Алексей Кулемзин в телеграм-канале, ВСУ ударили в Центр славянской культуры в Ленинском районе. В результате обстрела было повреждено остекление 60 окон, а также обшивка здания со стороны Вечного огня.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Варвара Романова

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