При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Житель Донецка погиб в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) обстреляли Петровский район Донецка, по улице Рубена Ибаррури погиб мужчина", — говорится в сообщении.
В штабе призвали жителей не выходить из дома без лишней надобности и беречь себя и родных. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, зафиксированы прилёты на полигон твёрдых бытовых отходов. По данным СЦКК, выпущено 4 снаряда калибром 152 мм.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ с самого утра ударили по Донецку "натовскими" снарядами. Как уточнил мэр Алексей Кулемзин в телеграм-канале, ВСУ ударили в Центр славянской культуры в Ленинском районе. В результате обстрела было повреждено остекление 60 окон, а также обшивка здания со стороны Вечного огня.
ТАСС / Валентин Спринчак